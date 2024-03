Un cas de pratique médicale. Et autres nouvelles

L'écrivain-médecin Anton Tchekhov (1860-1904) prête vie, dans ces vingt-six nouvelles écrites à la fin de son siècle, à un fabuleux inventaire de specimen et de cas. Sous sa plume précise comme un scalpel, soldats, mégères, Conseillers d'Etat et ivrognes de toutes les Russies s'élancent ensemble pour un magistral kazatchok. Quelle profusion, quelle acuité du diagnostic, quel humour ! Aux chagrins, aux déniaisements, aux coups du sort et aux excès de vodka, Tchekhov prescrit en guise de traitement sa souriante douceur et la grâce de son style. Ce recueil contient les nouvelles Un cas de pratique médicale, Ivane Martvèitch, La pharmacienne, La sirène, Un homme heureux, L'allumette suédoise, Alors c'était elle ! , Perpetuum mobile, Sans titre, Le miroir déformant, Au bain, Raté ! , Journal d'un homme emporté, Une bonne fin, Le miroir, Une noce, Le vengeur, Une vengeance, Le méchant garçon, La chance féminine, Un homme de connaissance, En villégiature, Egarés, Nocturne, Gens de trop et Le baiser. Préface de Jean-Michel Galano