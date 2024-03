The Saint Whose Engagement Was Broken Tome 1

Elle n'avait encore jamais connu la joie d'être remerciée par les autres... L'histoire de la Sainte au visage figé vendue à un pays où elle attend le miracle qui lui redonnera le sourire ! Née dans une famille où le rôle de " Sainte " est transmis de génération en génération, Philia a reçu une éducation spartiate qui l'a poussée à viser la perfection, ce qui lui a valu le titre de " plus grande Sainte de l'Histoire ". Mais l'écart entre son attitude trop parfaite et son apparence peu charmante ne plaît pas à tout le monde, et même son fiancé, le second prince Julius, finit par rompre sa promesse de mariage... Pire encore, elle est vendue par ses proches au pays voisin, qui souffrait de ne plus avoir de Sainte. Mais alors que Philia part en s'attendant à être traitée encore plus misérablement, le pays voisin la reçoit en grande pompe ? ! Ses fiançailles rompues, philia est vendue au pays voisin... qui lui réserve un accueil chaleureux !!