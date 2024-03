Elles iront voir la mer

Gembloux,1920. Autour de la place du Wez, les habitants tentent encore de panser leur chagrin et de reprendre, vaille que vaille, le cours de leur vie. Entre la pompe à eau publique et le café L'Echappée Belle, se croisent Hippolyte, le vieux grincheux, Lucien, le gamin espiègle, le curé amoureux ou Robert, le patron du café. Il y a surtout Maria de la ferme Tout-Vent, son amie Celina et la fille de cette dernière, Léontine. Face à la montée des fascismes, ces trois héroïnes de l'ombre choisissent de poursuivre la lutte. Dans l'arrière-salle de l'Echappée Belle, avec leurs soeurs de résistance, elles préparent un attentat contre l'argentier de ce nouveau parti " national-socialiste ". Léontine est aussi une femme amoureuse. En 1914, elle a épousé son ami d'enfance. Melchior lui est " pacifiste ". Melchior a été arrêté et déporté. Chacun va devoir suivre sa route sans savoir ce que l'autre devient, s'ils se retrouveront un jour et même s'ils pourront encore s'aimer.