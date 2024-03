"Découvrir le monde, c'est poser un pas après l'autre. Une patte après l'autre. Regarde-moi, suis-moi ! Au-delà de ces toits, on aperçoit la montagne. Et derrière la montagne, se lève la lune, lentement : elle t'attend pour que tu grimpes sur son dos". "A petits pas... jusqu'à la lune" raconte la beauté des premières découvertes du monde, et le bonheur de grandir. Jour après jour, un chaton explore, essaie, réussit... Encouragé par l'amour de son papa, il prend confiance en lui et grandit. Un magnifique album plein de poésie et d'émotion pour encourager son enfant sur le chemin de la vie.