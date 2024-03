"Je suis là lorsque tu ouvres les yeux. Je pousse les feuilles des arbres pour que le soleil chauffe tes joues. Tu te serres contre moi. Nous nous réchauffons ensemble, les joues et le coeur". "Dans mon coeur de maman" raconte l'amour immense et inconditionnel d'une maman ourse pour son ourson. A chaque instant, elle l'encourage, elle le protège, elle le guide. A chaque instant, se révèle le lien unique et magique entre une mère et son petit. Un magnifique album plein de poésie et d'émotion pour dire "Je t'aime" à son enfant.