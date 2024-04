Sous fond d'une guerre supposée totale, des enfants aux attitudes d'adultes sont piégés dans une classe tenue par une maîtresse excentrique, dont le rôle est de tout leur désapprendre. Contraints de jouer une pièce de théâtre faite de vide, nous les verrons évoluer dans cet univers de faux-semblants, fait d'une bouffonnerie acide et réjouissante. Et derrière tout cela, une profonde remise en question de la notion de "roman". Sensible, inquiétante et drôle à la fois, cette fable baroque est unique en son genre.