Gustave Geffroy au coeur de la vie artistique française. 1880-1926

Journaliste, critique et historien d'art, romancier, directeur de la manufacture des Gobelins, homme de gauche, président pendant plus de dix ans de l'Académie Goncourt, Gustave Geffroy (1855-1926) est un intellectuel important du tournant des XIXe et XXe siècles. Ami de Georges Clemenceau, Claude Monet, Auguste Rodin, Eugène Carrière, Henri de Toulouse-Lautrec, Edmond de Goncourt, Victor et Henri Focillon, c'est toute la société à laquelle il appartient - et dans laquelle il joue un rôle très actif - qui se reflète dans son oeuvre. Celle-ci est à la fois très vaste, très protéiforme, mais malheureusement trop souvent oubliée. Pour la redécouvrir et en jauger l'importance, il convient de nouer les regards de l'histoire de l'art, de l'histoire de la littérature, des musées, de la critique, de la culture et de l'esthétique. Alors, on comprendra comment et pourquoi s'y joue une bonne part de l'émergence de nous-même : de notre propre regard contemporain.