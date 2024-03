La mythologie grecque et le droit

Plongez au coeur des mystères de la mythologie grecque à travers le prisme singulier qu'est le droit. Les légendaires douze travaux d'Héraclès peuvent-ils être considérés comme une mission de service public ? Charon, l'invincible passeur du Styx, continue-t-il, de nos jours, son éternel labeur ? Et plus largement, l'enfer, le ciel et la terre sont-ils perméables à l'influence des juristes ? Cet ouvrage rassemble les contributions de dix jeunes chercheurs passionnés. Véritables Argonautes des temps modernes, ils sauront vous guider dans ce labyrinthe de Dédale dans lequel droit public, droit privé et histoire du droit s'entrelacent avec la mythologie grecque. Les auteurs ne feront qu'ouvrir la boîte de Pandore du droit, déversant sur ces mythes les concepts, lois et principes qu'elle enfermait pour lors. Ce voyage intellectuel invite le lecteur à remettre en question la dichotomie apparente entre le monde juridique et l'univers mythologique. Loin d'être opposées, ces deux disciplines se révèlent être des compagnons de voyage improbables. Au terme d'une démarche scientifique profonde, véritable odyssée du droit, découvrez alors la manière dont ces domaines se sont mutuellement influencés.