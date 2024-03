Je suis née à Bergen-Belsen. 0

Si Hélène est décédée, elle a laissé des écrits intenses et rares à Yvonne. Un témoignage puissant auquel celle-ci répond en questionnant l'Histoire, en interrogeant sa propre identité, en sondant sa personnalité, en révélant aussi d'incroyables secrets familiaux. De chapitre en chapitre se noue – à travers le temps, les douleurs, l'espoir, la peur – un intense dialogue entre générations. Ce livre, bien sûr, évoque l'horreur de l'entreprise concentrationnaire nazie. Mais, surtout, il surprend et inspire par les histoires dans l'Histoire qu'il développe. Je suis née à Bergen-Belsen révèle ce qu'il y a de plus terrible et contrasté dans l'être humain : sa barbarie comme son humanité.