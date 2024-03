Ferdinand des possibles

Ferdinand est en tout point différent de vous et moi. Il n'entend pas et ne voit presque plus. Malgré cela il sait contourner l'impossible, et avec quel panache ! Ce livre est une ode à sa manière de faire, à la différence, à l'altérité, aux réfrigérateurs, à l'espace infini cher à Fernand Deligny, aux gares, à toutes les arborescences, à la puissance de l'amour et à la joie pure. Dans des contrées lointaines, au plus profond de l'être, c'est un voyage en sous-marin dont le capitaine serait Ferdinand.