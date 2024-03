Propriétaires, locataires à chacun ses dépenses

Qui paie les frais de rédaction du contrat et ceux de l'état des lieux ? Quelles sont les charges récupérables sur le locataire ? Dans quelle mesure le loyer peut-il augmenter ? Quels travaux doit réaliser le bailleur ? Quelles sont les obligations d'entretien du locataire ? Quelles retenues pratiquer sur le dépôt de garantie ? Comment agir en cas de litige ? ... L'entretien du logement, le paiement du loyer et des charges sont d'éternelles sources de discorde entre le bailleur et son locataire. Or, bien connaître les obligations de chacun permet de désamorcer les conflits potentiels. En location nue, meublée ou en bail mobilité, ce guide répond à toutes les questions financières susceptibles de se poser entre bailleur et locataire d'un logement loué à usage de résidence principale. A jour des dernières nouveautés législatives et enrichi de nombreux modèles de lettres ainsi que des textes de lois essentiels, il vous permettra d'être au fait des droits et obligations de chacun. En sachant précisément qui paie quoi, vous poserez les bases d'une location sereine et réussie.