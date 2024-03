Cela fait quatre ans qu'Anna O n'a pas ouvert les yeux. Depuis la nuit où elle a été trouvée endormie à côté des corps de ses amis, et qu'elle est devenue l'unique suspecte de ce double meurtre. Pour le Dr Benedict Prince, spécialiste du sommeil, réveiller Anna O est un défi qui pourrait changer sa carrière. Alors qu'il commence à étudier les rêves, les souvenirs et les clés du passé de sa patiente, il comprend que sous ses paupières closes se cache un secret plus profond, plus sombre, et surtout plus dangereux pour eux deux. Le réveil d'Anna O n'est donc pas la fin de l'histoire, seulement le début.