Au hameau de Montmoirac, Estienne et Anne Teissier, qui vient de donner naissance à des jumeaux en ce mois de décembre 1772, font prospérer les terres du marquis de Trémolet. Un jour de foire, en recueillant les Chantegrel, qui fuient la misère et la famine, Estienne découvre en Pierre celui qui pourra l'aider à accomplir son projet : élever le ver à soie. Ce voisinage imprévu va se révéler un tournant majeur pour le quotidien des deux familles, qui désormais partageront tout : labeur, bonheurs, peines, malheurs et amours. Jusqu'à l'union de l'un des jumeaux à Isabeau, la gracieuse jeune fille à la tresse d'or. Entre faits réels et fiction romanesque, une émouvante page de l'histoire cévenole.