Plus de cinéma !. images inanimées et effets spéciaux

L'effet du cinéma a été, tout le long de son histoire, celui de la merveille. Défilant, pour nos yeux et d'autres sens, les images en mouvement déjouaient leur fixité pour ouvrir vers des possibles : des univers singuliers aux rêves visibles, des couleurs envoutants aux mathématiques sensibles. Ce livre propose une archéologie des quelques expérimentations menées entre deux mondes : celui de l'animation et celui de la prise de vue réelle. Il traverse le siècle du cinéma, et nous permet de ressortir de la lecture avec une conception élargie des effets spéciaux qui accompagnera désormais toute idée de cinéma !