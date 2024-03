L'oracle des Zodiaques. Astrologie et sagesse divine du panthéon grec

N'est-ce pas vers le ciel que ton regard se porte lorsque tu confies tes voeux aux étoiles ? Chaque signe du zodiaque porte en lui une part de lumière et une part d'obscurité. Partir à la rencontre de ces polarités, c'est entamer un profond travail de connaissance de soi et débuter un véritable chemin initiatique pour trouver l'équilibre intérieur. Ce sublime oracle, constitué de 44 cartes richement illustrées, à l'univers foisonnant de symboles et de légendes mythologiques, vous délivrera de nombreux conseils de tirages pour appréhender les différentes facettes de votre personnalité, réaliser des choix de vie éclairés dans les domaines professionnel et sentimental, ou encore révéler votre potentiel pour vous reconnecter aux cycles de l'Univers et de la vie. Laissez-vous guider par le ciel et la sagesse divine du panthéon grec au fil des signes du zodiaque, des astres, des saisons, des éléments et des maisons astrologiques. Cet oracle comprend : - 44 cartes sublimes et dorées à chaud - et le livre d'accompagnement complet et en couleurs de 144 pages.