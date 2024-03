Le monde tous droits réservés

Imaginez un monde où les organes de presse auraient le pouvoir de copyrighter l'information... Un monde où il serait possible de déléguer les tâches subalternes auprès de clones et mener ainsi plusieurs vies de front... Un monde où les génotypes seraient contrôlés par l'Etat et où, avant votre naissance, votre avenir serait prédéterminé en fonction d'un ADN attribué... Un monde où il serait possible de parcourir l'univers en s'incarnant dans des entités extraterrestres... Un monde qui, ayant banni la mort, punirait le suicide par une peine de vie à perpétuité... Imaginez... demain.