Le management juste. Sentiments de justice, engagement, épanouissement

Mon manager me donne-t-il la possibilité de m'exprimer avant de prendre une décision ? Fait-il preuve d'empathie et de soutien émotionnel ? Communique-t-il avec clarté ? Les recherches actuelles montrent que ce sont ces questions, autant et parfois plus que celles de l'équité de notre rémunération, qui nous permettent d'évaluer si nous sommes traités de façon juste. Ce sentiment de justice répond à nos besoins les plus fondamentaux de reconnaissance sociale et de maîtrise de l'incertitude, ce qui en fait l'une des principales sources du bien-être et de l'engagement au travail. Ecrit de façon claire et simple par l'un des experts français de la psychologie des organisations, cet ouvrage, illustré par un test et de nombreux témoignages, est fondé sur les dernières études en justice organisationnelle. Il renouvelle notre vision du management et montre que l'engagement et le bien-être dépendent souvent davantage de la manière dont le manager décide et informe que de la décision elle-même.