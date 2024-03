L'Enfant du buron. 0

Enfant renfermé mais sérieux et travailleur, Léon Tailledur, 10 ans, est envoyé à l'estive en tant que " garçon à tout faire ". Dès lors, louant ses bras dans les fermes durant l'hiver, il retourne à l'estive tous les ans, jusqu'à devenir chef du troupeau et jouir d'une excellente réputation. Une belle revanche pour le petit Tailledur, dont la famille a été ruinée par un père ivrogne et violent, et qui lui permet de rêver à de belles ambitions : racheter le Hautbois, l'ancienne ferme familiale