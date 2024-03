La Somme des Préhistoires. Un territoire, notre histoire

Au fil d'un voyage de 670 000 ans à travers la Préhistoire et jusqu'à nos jours, on découvrira que non seulement la discipline est née dans la Somme, mais encore que ce territoire est encore aujourd'hui un lieu de référence pour qui veut comprendre les Hommes préhistoriques. Cette exposition présentera les découvertes archéologiques les plus actuelles et en particulier l'exceptionnel ensemble de statuettes d'Amiens Renancourt. Enfin, en mettant en valeur les questionnements des scientifiques, le parcours nous invitera tous à réétudier nos propres a priori sur cette période. Et si la Préhistoire ne parlait que de nous ?