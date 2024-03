L'épreuve de l'hospitalité. De l'hôpital à la ville

Penser l'hospitalité par sa dimension spatiale engage ensemble trois termes fondamentaux : espace-autrui-relation. Cette articulation, de l'hôpital à la ville, rend particulièrement visibles les processus d'investissement des espaces à l'interface de l'individuel et du collectif. Il s'y matérialise les états du rapport à l'autre, de la relation entre les institutions, les citoyens et les espaces attachés au soin. Dès lors, cela permet d'analyser les niveaux d'actions et les qualités de l'hospitalité. En tant que ressource ou empêchement, l'espace y est considéré comme une dimension active et non comme un simple contexte d'accueil de la relation d'hospitalité. La problématique générale de l'ouvrage s'attache à la manière de penser spatialement la possibilité de l'hospitalité en actes et en présences.