Le guide essentiel pour découvrir le magnétisme et maîtriser rapidement l'art du soin grâce à votre énergie guérisseuse. Toutes les clefs pour tester et développer son magnétisme naturel ? : ressentir l'énergie en soi ; lâcher prise et se recentrer ; se connecter à l'énergie et la redistribuer ; élever son niveau vibratoire... Tous les outils pour maîtriser les différentes techniques : passes et impositions des mains ; prières ; détecter les fréquences vibratoires ; harmoniser les chakras, etc. Les maux à soulager de A à Z : angoisse, brûlure, eczéma, lumbago, rhumatismes, stress, verrue, zona... Plus de 40 affections physiques et émotionnelles détaillées dans des fiches pédagogiques, avec pour chacune le déroulé étape par étape de la séance et des passes à réaliser. Sans oublier les précautions à prendre : purification du lieu, protection du magnétiseur et du magnétisé, etc. En bonus : découvrez le magnétisme à distance et comment magnétiser les animaux. Nul besoin d'être un as du pendule ou un génie en physique ! Les explications sont faciles à suivre, grâce aux nombreux cas concrets, aux schémas et aux exercices pas à pas proposés.