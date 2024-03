Je veux dormir !!!. ... et ne plus ressembler à un zombie au bureau, me lever toutes les nuits pour ramasser doudou, frôler la crise de nerfs...

De la naissance à 4 ans : un guide incontournable pour les parents qui veulent aider Bébé à dormir ! Les crises de larmes de Bébé le soir ou en pleine nuit, la fatigue qui s'accumule au fil des jours, des semaines, des mois, les nerfs à fleur de peau, les contraintes de la "vraie vie" qui n'attendent pas, le travail à assurer avec l'impression d'avoir le QI d'une poule (ce qui est louable, mais pas forcément suffisant en réunion) ... Pas facile ! Dans cet ouvrage, Laetitia Grimaldi aborde une multitude de situations pour vous aider à comprendre pourquoi votre enfant ne dort pas, et tenter de l'accompagner vers des nuits plus tranquilles. Certes, il n'existe pas de recette magique, car le sommeil est une nébuleuse complexe mêlant faits universels, processus physiologiques et histoires aussi intimes que personnelles. Mais certaines clés peuvent être bénéfiques pour tous ! En mêlant des décryptages d'experts (pédiatres, pédopsychiatres ou encore sage-femmes), des témoignages de parents excédés qui ont enfin retrouvé la paix et des conseils à piocher au gré des envies, ce livre est l'occasion de réinventer vos jours et vos nuits pour toucher du doigt une sérénité à laquelle vous ne croyiez plus !