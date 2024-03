La généalogie sur Internet : Geneanet.org. Edition 2024

Tous ceux qui font de la généalogie passent un jour ou l'autre par Geneanet. Même ceux qui n'en font pas y arrivent s'ils interrogent Internet sur la signification de leur nom, la popularité de leur prénom, l'histoire d'un métier ou s'ils veulent découvrir le lien de parenté entre Chirac et Mitterrand, Hollande et Sarkozy, Céline Dion et Hugues Capet... Né il y a une vingtaine d'années de l'idée de partage communautaire des informations généalogiques, Geneanet atteint désormais 8 milliards d'ancêtres en ligne, 5 millions de membres, 1 600 000 d'arbres généalogiques déposés. Aujourd'hui premier site de généalogie collaborative en France, sixième mondial, ce site est connu de tous les généalogistes. Il est incontournable pour les passionnés de longue date qui veulent faire progresser leur arbre comme pour ceux qui veulent commencer. Mais le site est tellement foisonnant, il propose tant de choses que même ceux qui l'utilisent depuis longtemps savent qu'ils n'en explorent pas le quart. Le site est toujours plus intuitif mais apporte régulièrement de nombreuses innovations, par exemple sur l'ADN, et de nouveaux outils de recherche performants. Ce guide pratique 2024 est donc indispensable. Très pédagogique, structuré par double page et nourri d'exemples, il permet de découvrir toutes les possibilités de Geneanet.