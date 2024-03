"Vous ne connaîtrez jamais mon nom. Mais vous n'oublierez jamais mon numéro. Derrière les événements dont on vous informe, il y a les tueurs clandestins qui remettent de l'ordre. Officiellement, nous n'existons pas, et pourtant les gouvernements de tous les pays ont recours à nos services. Ma prochaine cible est Sixteen et, un jour prochain, j'aurai Eighteen sur le dos". Ainsi parle l'agent Seventeen, le meilleur de tous, chargé d'éliminer son prédécesseur qui se terre dans un coin reculé d'Amérique. Leur lutte sera sans merci. Quant à savoir à qui profite le crime...