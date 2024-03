Totem . Tome 2, Deuxième niveau

La situation se complique pour Elif, Abel et Yorick : si Totem, le monde d'apparence virtuel dans lequel ils évoluent, s'est avéré être la réalité, les trois adolescents se rendent compte rapidement qu'ils ne sont pas les seuls à avoir pris la forme d'animaux. De nombreux autres gameurs, comme eux, évoluent dans cet univers sous des formes animales diverses... Sauf que certains d'entre eux ont parallèlement été atteint par le D-rush, cette maladie mystérieuse qui touche les ados et les rend particulièrement agressifs. Aux tentatives pour comprendre et résoudre la catastrophe d'Ozerlo, le trio d'amis va donc devoir composer aussi avec plus d'ennemis encore. Heureusement, certains nouveaux joueurs ont de meilleures intentions, et avec leurs rangs ainsi renforcés ils ont enfin une chance de triompher de cette maladie, de sauver le professeur Tenma et de comprendre enfin les événements qui ont emmené le monde à cet extrême. Le destin du monde est entre leurs manettes... !