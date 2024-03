Le jour de la Saint-Nicolas, une jeune femme est assassinée à La-Fontaine-aux-Louves, un village perdu dans les montagnes vosgiennes. Elle a été sauvagement torturée et son visage est défiguré par de profondes brûlures. Envoyée sur les lieux en pleine tempête de neige et fraîchement débarquée de Paris, la jeune enquêtrice Rose de Neuville est chargée des investigations. Elle découvre qu'un réseau de prostitution sévit dans la région. Le crime est-il lié à ce trafic ? Ou bien à une autre menace, plus sinistre encore ? Dans le silence des forêts et face au mutisme des habitants, Rose avance à pas de loup, entre sorcellerie et croyances occultes. Une enquête à haut risque, car on ne déterre pas impunément des secrets enfouis depuis si longtemps sous un épais linceul de neige...