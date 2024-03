Passion Patinage. Tome 1, La Tunique disparue

Alba vient d'emménager à Belfort, où elle va faire sa rentrée en CM2. Ce qui l'inquiète le plus : la découverte de ses nouvelles coéquipières du club de danse sur glace. Ce sport, c'est sa passion, et elle a peur de ne pas être à la hauteur. Alors quand elle découvre que sa tunique et son équipement se sont retrouvés par erreur dans un carton envoyé chez ses grands-parents, c'est la panique. Heureusement, elle a ses patins, une adorable coach et une super famille qui la soutient ! Une question reste cependant en suspens : se fera-t-elle de nouvelles amies ?