Peindre l'instant, la nature sous toutes ses formes et plus encore la lumière, telle est la quête inlassable de Claude Monet, chef de file du mouvement impressionniste qui révolutionna l'art de peindre, juxtaposant sur ses toiles une multitude de touches apparentes, fragmentées, pour capter l'infinie variation des couleurs. Toute son oeuvre s'explique par cette quête, car c'est la lumière qui dessine les formes. " Un paysage, pour moi, n'existe point en tant que paysage, puisque l'aspect en change à chaque moment ; mais il vit par ses alentours, par l'air et la lumière, qui varient continuellement. " Immensités des ciels changeants de Normandie, souffle ondoyant du vent sur les champs de coquelicots, miroitements infinis du soleil sur la mer à Bordighera, reflets féériques des célèbres nymphéas à Giverny : Monet s'affirme comme le peintre par excellence de la lumière et du plein air, l'un des artistes majeurs de l'art moderne, l'un des précurseurs de l'abstraction. Cet ouvrage consacré à Monet propose une découverte de l'oeuvre de l'artiste, présenté dans une reliure luxueuse et inédite : composée d'une couverture en vraie toile imprimée dont le motif se prolonge en un jaspage harmonieux, elle crée ainsi une illusion visuelle enveloppante qui donne au livre son caractère précieux et unique. En plus d'une soixantaine d'oeuvres majeures du peintre, l'ouvrage reproduit six de ses chefs-d'oeuvre incontournables sous forme de dépliants, qui se déploient en largeur ou en hauteur. Accompagnés de notices détaillées, ils permettent de voir l'oeuvre en grand, d'en observer les moindres détails, de s'immerger dans la texture de la matière et dans la touche picturale.