Une (très) brève histoire de la vie sur Terre

Raconter 4,6 milliards d'années de vie sur Terre : en 12 chapitres accessibles et captivants, Henry Gee en a fait un page-turner scientifique. Pourquoi de nombreux oiseaux ont-ils renoncé à voler ? Quand la colonne vertébrale s'est-elle développée ? Comment expliquer que les requins soient couverts de milliers de petites dents ? En quoi la ménopause est-elle révolutionnaire pour la survie de notre espèce ? Cellules, végétaux, animaux, mais aussi anatomie, climat, paysages : avec la précision du chercheur et l'enchantement du conteur, Henry Gee nous embarque dans ce voyage où la vie s'est éteinte, puis rallumée, sous une forme toujours plus étonnante. Cette histoire palpitante, c'est la nôtre.