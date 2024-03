Comment prier chaque jour ? Petite méthode pratique, 3e édition

La prière est essentielle dans la vie de tout croyant. Mais concrètement, comment prier ? Rares sont les conseils pratiques qui aident vraiment les laïcs à mettre en place une vie de prière au coeur de leurs activités quotidiennes. Or, quand on souhaite se (re)mettre à prier, les questions sont assez élémentaires : "Que dois-je faire ? Que dois-je dire ? Comment structurer mon temps de prière ? " Pour y répondre, Laurent Landete a conçu cette "méthode" en quatre étapes. Simple, concrète et adaptée au rythme de chacun, elle permet à tous de débuter dans la prière et d'y rester fidèle. Un ouvrage de référence sur la prière, devenu un classique.