43 jeunes femmes arrivent du Liban pour être formées à l'accueil de clients essentiellement masculins dans des salons de massage franchissés par une entreprise liée à l'Eglise de scientologie. Alors qu'il enquête sur la dite entreprise, l'inspecteur du travail Jean Carré est menotté par la police à son arrivée au bureau sur fond d'accusation d'antisémitisme. Faisant suite à Césium et Samarium, Gérard Filoche nous propose le troisième volet de sa trilogie policière. Après avoir ratissé les IIIe et IVe arrondissements de Paris, notre héros contrôle le IIe. Il est ici aux prises avec le milieu du luxe dont la criminalité en col blanc n'a rien à envier aux pires pratiques esclavagistes. Sous le glamour perle le sang des travailleuses, quantités négligeables pour le grand capital. Derrière les devantures de la rue de la Paix et de la place Vendôme se nouent des intrigues criminelles sur fond de violation du code du travail et de concupiscence de juges marrons. Sous les dorures des sièges sociaux s'ourdissent des complots sordides. Derrière les millions que génèrent les produits de beauté, loin de la communication racée et des discours ouatés, les vies de salariés plus ou moins ordinaires semblent ne tenir qu'à un fil. Le rouge domine ici, à l'image du lanthane, métal présent dans les rouges à lèvres. Alors que les irrégularités et mises en danger de la vie des employés que l'inspecteur constate dans des cadres distincts semblent disparates, elles forment les éléments d'un puzzle social et la trame d'une intrigue que notre inspecteur du travail réussit à dénouer, s'alliant ici à son vieux rival, l'inspecteur de police Dan MoÏse. Mais tout ceci n'est que fiction...