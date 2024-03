Les glaces des pôles ont fondu et les eaux ont fini par envahir une partie des terres. En 2041, les dix milliards d'habitants de la planète sont divisés en deux castes : les Stables, plutôt aisés, et les Souilles, vivant dans la misère. Les Conway font partie des privilégiés et vivent en territoire Stable jusqu'au jour où un drame frappe toute la famille. Contraints de laisser leur vie confortable derrière eux, ils s'installent aux abords d'un quartier Souille, fait de violences quotidiennes et de combines. Au milieu de gratte-ciels à demi submergés, Francis et son frère Teddy vont découvrir un monde rude et cruel qu'une nouvelle menace risque de condamner. Entre le rêve de redevenir des Stables et l'acceptation de leur nouvelle condition de Souilles, les frères devront faire des choix qui les dépassent et déclencheront une série d'événements qui bouleverseront le monde... George Turner explore de façon magistrale les conséquences du changement climatique. L'Eté et la mer est une oeuvre essentielle qui décrit avec acuité la vanité et l'aveuglement du système libéral, principal responsable, pour l'écrivain, du désastre à venir.