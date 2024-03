Le #metoo d'antoinette, octogenaire

Elle aurait voulu étudier. Elle aurait voulu une belle vie. Rencontrer quelqu'un de bien, avec qui sortir et voyager. Elle s'est retrouvée prisonnière d'une culture, d'habitus, de codes qui l'ont finalement remise a sa place, sa place de femme, qui plus est femme d'origine pauvre, d'un milieu rural. "Le #MeToo d'Antoinette, octogénaire" est le récit sans concession de la construction d'une vie "malgré tout" sur presque un siècle, avec en trame de fond une société en plein bouleversement. L'auteure nous donne à voir un cheminement entre espoirs et désillusions, entre projection et perte de confiance. C'est le portait d'une femme ordinaire et courageuse, au parcours entravé par un contexte socio-culturel défavorable.