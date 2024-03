Après déjà de longs mois de guerre, entre février et décembre 1916, la bataille de Verdun fait rage. Elle fut la plus longue de la Première Guerre mondiale. Particulièrement dévastatrice, elle est jugée comme un immense gâchis de vies humaines. Avec cette histoire, tu comprendras mieux le déroulement de ce conflit, avec ses fameuses tranchées, et l'importance de la voie sacrée, lieu hautement stratégique de cette bataille située en Lorraine.