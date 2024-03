Pour avoir embrassé la jolie Cunégonde, Candide est chassé du royaume de Thunder-ten-tronckh. Commence alors pour lui un long voyage qui lui fait sillonner les mers et les continents. Sur son chemin, il découvre la noire réalité d'un monde habité par la violence et l'intolérance. D'une plume allègre et incisive, Voltaire compose un magistral conte philosophique qui continue à aiguiser l'esprit critique de ses lecteurs.