Les sisters - La série TV Tome 71 : Le don de Wendy

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Wendy peut lire dans les pensées. Génial ? Pas pour Marine qui craint que sa Sister découvre tous ses secrets. Aidées de Nath et Loulou, la blondinette va tout faire pour éviter de se faire piéger par les dons de télépatite de sa grande soeur. Rien de plus simple : il suffit d'éviter son regard et de ne pas s'approcher d'elle. Oui mais le hic, c'est que Wendy cache un secret et Marine meurt d'envie de le découvrir. Toutes les idées les plus farfelues sont alors les bienvenues pour espionner la grande Sister sans se faire télépathiter la cervelle.