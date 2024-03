Le toucan. Je colorie à l'eau

16 jeux et énigmes adaptés aux tout-petits à résoudre d'une simple goutte d'eau ! Remplis tout simplement le stylo à eau, peins les zones blanches et regarde les couleurs apparaître comme par magie. Lorsque la page sèche, toutes les couleurs disparaissent et les enfants peuvent recommencer. Ce livre fera également la joie des parents : seule de l'eau est utilisée, pas de peinture, ainsi les enfants pourront peindre à leur guise sans en mettre partout.