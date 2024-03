Visages du Christ dans le Premier Testament

On répète à l'envi que la venue du Christ avait été annoncée par certains auteurs du Premier Testament. L'Evangile de Matthieu fait même de cette idée un refrain de ses récits: "Tout cela arriva pour que s'accomplissent les Ecritures." Il faut y regarder de plus près! Mais, comme toujours, un texte ne prend sens que dans son contexte: dans quelles circonstances, pour quels interlocuteurs cela a-t-il été écrit? Ainsi situées, ces annonces prémonitoires, ces "figures du Christ" sont-elles tout à fait ressemblantes? Et sinon, l'écart, le décalage entre l'annonce et sa réalisation donne à penser et à prier, renouvelle, si besoin était, notre compréhension et surtout notre amour du Christ, notre espérance et notre vie.