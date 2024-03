Passion Judo Tome 2 : Première médaille

Le judo occupe désormais une place centrale dans la vie de Vlad. Sa première compétition lui a fait prendre confiance en lui et il en veut plus, progressant vite sous le regard attentif de Laura. Pas de doute, la vie sur le tatami est bien plus excitante qu'au collège... pour l'instant ! Car un jour, un nouvel élève est présenté à la classe. Prénom : Bogdan. Origine : Ukraine. Passion : judo ! Enfin quelqu'un qui parle le même langage que Vlad...