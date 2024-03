Lorsque Chiara atterrit à l'aéroport de Jacksonville pour rejoindre son frère Jack, membre des Marines, elle est à bout de forces. Une rupture, une vie professionnelle sens dessus dessous, un compte en banque désespérément vide... Il était temps pour elle de changer d'air. Désormais, rien ne pourra la détourner de son objectif de reprendre ses études et de repartir de zéro. Surtout pas Flynn, le meilleur ami et compagnon d'armes de Jack, que son frère n'arrête pas de lui mettre dans les pattes. Grâce à lui elle se rend compte que si, finalement, il lui reste un peu de force. Juste assez pour envoyer paître ce militaire beaucoup trop séduisant qu'on surnomme " sergent Ladykiller " et qui a le don de lui taper sur les nerfs ! Hélas, les Marines occupent tout l'espace à Jacksonville, et tandis que Chiara remonte peu à peu la pente, elle ne peut s'empêcher de remarquer que Flynn est bien plus qu'un beau gosse énervant. C'est un tireur accompli qui ne manque jamais sa cible quand il vise le coeur...