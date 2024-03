"Mes docs en forme - Les Animaux", un imagier documentaire tout-carton en forme de tête de tigre pour les enfants dès 3 ans. Un format spécial petites mains Un petit format spécialement pensé pour les petites mains des enfants de 3 ans. Un objet solide et ultra-maniable, avec ses pages cartonnées faciles à tourner. Un livre petit format facile à glisser dans le sac pour la journée. On peut l'emmener partout avec soi. Un imagier en forme Un livre en forme de tête de tigre pour identifier facilement le sujet : les animaux, et attiser la curiosité du petit enfant. A l'intérieur une centaine d'illustrations légendées sur fond blanc pour découvrir l'univers des animaux et assurer une bonne lisibilité. Un vocabulaire riche et précis pour découvrir et apprendre à nommer. Un imagier documentaire très riche Une première découverte du monde des animaux classée par milieux : la campagne, la forêt, savane, la forêt, la jungle, la mer. Une approche multi-thématique : se reproduire, grandir , se nourrir, communiquer, se déplacer, dormir. Un livre à prendre, à regarder, à manipuler, à explorer sans jamais se lasser.