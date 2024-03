Laurent Schwartz, les engagements d'un médaillé Fields

Découvrez en Docu-BD le destin exceptionnel du premier Français à obtenir la médaille Fields en 1950 : Laurent Schwartz. Cette récompense, équivalent à un prix Nobel, consacra ses travaux sur la théorie des distributions. Mais plus qu'un mathématicien, la BD ira à la rencontre de l'homme au carrefour des mouvements sociaux et des révoltes du coeur. De sa jeunesse et son adhésion au Parti Trotskiste à son statut de résistant pendant l'Occupation, en passant par ses prises de position sur les conflits en Algérie et au Vietnam, découvrez un homme en prises avec la réalité derrière le scientifique acharné.