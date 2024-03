Ovo sapiens

Au XXIIIe siècle, alors que la planète est devenue implacablement caniculaire et surpeuplée, un curieux phénomène vient redonner espoir aux humains : depuis quelques mois, partout sur Terre, on observe une "renaturation", un retour en nombre et en variété d'espèces animales et végétales. Mais ce "phénomène S", au-delà de l'enthousiame qu'il suscite, est-il réellement un évènement naturel ? N'a-t-il pas été provoqué par une volonté ? Et si volonté il y a, qui est-elle, pourquoi intervient-elle maintenant, et est-elle vraiment bienveillante à l'égard d'une humanité qui a démontré son incurie trois siècles durant ? Ce roman traite de thèmes généraux très actuels (climat, population, désespoir,...) poussés à leurs ultimes conséquences. Les personnages sont bien campés et portent subtilement leurs messages respectifs.