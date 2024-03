Être juif en Côte-d'Or (1933-1952). Espoirs et désastre

Cet ouvrage aborde tout d'abord les espoirs des juifs de la Côte-d'Or. Ceux des centaines de réfugiés juifs allemands et autrichiens qui s'installent dans le département à partir de 1933. Malgré un antisémitisme diffus ils espèrent commencer une nouvelle vie. Puis vient le temps du désastre. Dijon est le lieu des déclinaisons régionales des politiques antisémites nationales française et allemande. Cet ouvrage décrit avec précision les exclusions et spoliations ainsi que l'organisation et la réalisation des principales rafles ; il permet de comprendre la collaboration entre services français et services allemands. La dernière partie approfondit le "difficile retour à la vie" expression empruntée à Louise Alcan, rescapée d'Auschwitz. Entre reconnaissance, hommages, procès et oubli, les espoirs que fait naître la Libération ne peuvent effacer le désastre qu'a été la Shoah.