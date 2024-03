Le Charme secret de notre graisse. Et son rôle en faveur de notre santé

Aucun organe n'est aussi méconnu, maltraité, voire érigé en ennemi public que notre graisse corporelle. Vous avez bien lu : notre tissu graisseux est un organe à part entière. Constituée d'innombrables composants, la graisse produit quantité d'hormones et régule de multiples processus de notre organisme. Personne ne pourrait se passer d'elle, et pourtant, dans les magazines ou sur Internet, on nous répète le même message : il faut en venir à bout, prendre des compléments alimentaires pour la "brûler", se mettre au régime, attaquer nos bourrelets...