Les Innocents

Noé, trente-cinq ans, compte les minutes dans sa cellule de garde à vue. Il est accusé du meurtre de son ami, lui-même soupçonné de violences conjugales. Noé clame son innocence. Le ton monte, il tente de s'échapper, un policier le plaque violemment au sol, il ne parvient plus à respirer... Comment en est-il arrivé là ? Les souvenirs affluent. La fin des années 1990, Nantes, la Bretagne, la communauté kurde, l'école buissonnière, la débrouille, la disparition d'un père, le courage d'une mère : l'auteur mêle avec brio l'humour et la gravité, la légèreté des premières fois et l'examen de conscience d'un homme adulte.