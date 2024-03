BIMer - Le tout-en-un. Cours et exercices pour réussir son brevet d'initiation à la mer

Le BIMer (Brevet d'Initiation à la Mer) est un diplôme proposé à tous les élèves volontaires de la classe de troisième aux classes préparatoires et au lycée dans les voies générale, technologique et professionnelle. Il a pour but de leur permettre d'acquérir des notions transversales sur le milieu maritime tout en construisant leur projet d'orientation en valorisant les métiers liés à la mer. Pour valider ce diplôme, ils suivent une quarantaine d'heures de cours enseignées par des professeurs titulaires du CAEIMer (examen identique au BIMer, avec une exigence de résultat supérieure) et articulées autour d'un programme défini au niveau national en 5 domaines. Ce manuel " tout en un " présente de façon synthétique et pédagogique l'ensemble des connaissances théoriques essentielles à la réussite de cet examen. Conforme au programme, richement illustré et enrichi d'exercices et de QCU en ligne, il se révélera un outil précieux pour les étudiants souhaitant réussir le BIMer, ainsi que pour les enseignants désirant préparer le CAEIMer.