J'ai vécu le débarquement en Normandie. Trois témoins racontent

Ted Liska est un jeune Américain insouciant lorsqu'il est appelé dans l'armée en 1941. Trois ans plus tard, il vit l'enfer à Utah Beach et se jure de ne jamais oublier ses camarades tombés lors du débarquement. Johannes Börner a passé des années dans les Jeunesses hitlériennes. Jeune aviateur, il découvre, lors de la bataille de Normandie, les atrocités commises par les SS. Fait prisonnier, il commence alors à comprendre les ravages du fascisme. Léon Gautier s'engage à dix-sept ans dans la marine pour défendre la liberté. Bientôt, il rejoint les Forces navales françaises libres et prend part au débarquement, le 5 et 6 juin 1944, parmi les 177 Français du commando Kieffer.