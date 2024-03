Les enfants du Graal Tome 5 : La Princesse et le Kilim

Moyen-Orient, XIIIe siècle. Les Mongols ont levé une armée colossale que plus rien n'arrête. Tandis que les villes tombent inexorablement et que les troupes avancent vers Damas, une caravane achemine dans le désert un kilim, immense tapis destiné au Grand Khan. Non loin de là, un mystérieux chaman vient au secours de Roç et Yeza et leur annonce que le moment est venu pour eux d'accomplir leur destin : unir l'Orient et l'Occident afin de régner sur ce royaume de paix. C'est alors qu'ils croisent le chemin du kilim. Mais le répit est de courte durée. Bientôt, une embuscade sépare de nouveau Roç et Yeza. Pris entre les machinations des mamelouks et des Mongols, les enfants du Graal devront compter sur des alliés inattendus pour mener à bien leur mission sacrée...