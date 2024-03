Le TDA/H chez la femme. Bien vivre avec le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité

Imaginez un tourbillon d'idées et d'impulsivité, des émotions qui jaillissent comme des feux d'artifice, et une bataille constante pour rester concentrée et organisée. Bienvenue dans le monde du TDAH au féminin, une réalité souvent méconnue ! Les femmes qui ont un TDAH sont des esprits dynamiques, créatifs et passionnés, qui se retrouvent souvent à jongler avec des défis qui les poussent au-delà de leurs limites. Maîtresses de l'imprévu, elles font face à des luttes incessantes pour garder le cap. Les interruptions fréquentes, les mots qui fusent, les oublis qui s'accumulent... Pourtant, malgré ces défis, ces femmes qui ont un TDAH sont des guerrières incroyablement résilientes, des vraies héroïnes au quotidien. Elles cherchent constamment des moyens de s'adapter et de surmonter leurs difficultés. Dans ce livre, Pascale De Coster, qui a elle-même un TDAH nous invite à mieux comprendre le TDAH chez les femmes, à reconnaître leur force et propose de nombreux conseils pour les accompagner au quotidien.